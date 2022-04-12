Нетиевский покинул компанию, судившуюся с «Уральскими пельменями»

13 апреля 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Сергей Нетиевский покинул пост директора «Идея Фикс Медиа» Фото: Личная страница Сергея Нетиевского «ВКонтакте» Бывший глава шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский покинул пост директора компании «Идея Фикс Медиа». От лица этой организации он подал несколько исков против своих бывших коллег (соответствующие документы есть на сайте московского арбитражного суда). Информация о выходе из состава директоров содержится на сайте Единого государственного реестра юридических лиц. «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического: Ильин Александр Александрович. Должность — генеральный директор», — говорится в выписке ЕГРЮЛ. Информации о Сергее Нетиевском в документе нет. Мы попытались дозвониться до шоумена, но трубку никто не взял. Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов предполагает, что Нетиевский решил покинуть организацию из-за того, что она перестала быть перспективной. «Я не знаю наверняка, но могу предположить, что он потерял интерес к соуправлению этой компании [„Идея Фикс Медиа“] в связи с тем, что она проиграла все суды», — заявил продюсер шоу. Конфликт между Сергеем Нетиевским и шоу «Уральские пельмени» начался в 2015 году. Причиной послужил вывод средств из юмористического проекта. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять требование Нетиевского о выплате компенсации в 41,5 миллионов рублей за нарушение авторских прав. В октябре апелляция экс-главы «Идея Фикс Медиа» была отклонена. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Бывший глава шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский покинул пост директора компании «Идея Фикс Медиа». От лица этой организации он подал несколько исков против своих бывших коллег (соответствующие документы есть на сайте московского арбитражного суда). Информация о выходе из состава директоров содержится на сайте Единого государственного реестра юридических лиц. «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического: Ильин Александр Александрович. Должность — генеральный директор», — говорится в выписке ЕГРЮЛ. Информации о Сергее Нетиевском в документе нет. Мы попытались дозвониться до шоумена, но трубку никто не взял. Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов предполагает, что Нетиевский решил покинуть организацию из-за того, что она перестала быть перспективной. «Я не знаю наверняка, но могу предположить, что он потерял интерес к соуправлению этой компании [„Идея Фикс Медиа“] в связи с тем, что она проиграла все суды», — заявил продюсер шоу. Конфликт между Сергеем Нетиевским и шоу «Уральские пельмени» начался в 2015 году. Причиной послужил вывод средств из юмористического проекта. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять требование Нетиевского о выплате компенсации в 41,5 миллионов рублей за нарушение авторских прав. В октябре апелляция экс-главы «Идея Фикс Медиа» была отклонена.