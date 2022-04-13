Полиция ищет потерпевших от действий женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Екатеринбурга задержала женщину, которая предположительно обманывала глухонемых, предлагая им «снять порчу» или купить магические аксессуары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Подозреваемая проводила с потерпевшими на арендованной квартире специальные обряды по „снятию порчи“ и даже возила доверчивых граждан в Москву для организации аналогичных ритуалов», — говорится в сообщении пресс-группы. В ведомстве добавили, что жертвами женщины становились глухонемые люди.

Если у клиентов женщины не хватало денег, чтобы заплатить за ритуал, то они отдавали драгоценности и шубы. По информации полиции, женщина также продавала аксессуары, которые назвала магическими. За них она получила сотни тысяч рублей.

Подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело о мошенничестве. Предполагается, что женщина могла обмануть несколько десятков человек. В полиции призвали горожан, столкнувшихся со злоумышленницей, сообщить по телефону 8(343)356-42-04 или 102. Также в УМВД попросили свердловчан быть бдительными и не верить «целителям».

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу