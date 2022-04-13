13 апреля 2022

В Екатеринбурге задержали женщину, «снимавшую порчу» с глухонемых. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ищет потерпевших от действий женщины Фото:

Полиция Екатеринбурга задержала женщину, которая предположительно обманывала глухонемых, предлагая им «снять порчу» или купить магические аксессуары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Подозреваемая проводила с потерпевшими на арендованной квартире специальные обряды по „снятию порчи“ и даже возила доверчивых граждан в Москву для организации аналогичных ритуалов», — говорится в сообщении пресс-группы. В ведомстве добавили, что жертвами женщины становились глухонемые люди.

Если у клиентов женщины не хватало денег, чтобы заплатить за ритуал, то они отдавали драгоценности и шубы. По информации полиции, женщина также продавала аксессуары, которые назвала магическими. За них она получила сотни тысяч рублей.

Подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело о мошенничестве. Предполагается, что женщина могла обмануть несколько десятков человек. В полиции призвали горожан, столкнувшихся со злоумышленницей, сообщить по телефону 8(343)356-42-04 или 102. Также в УМВД попросили свердловчан быть бдительными и не верить «целителям».

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Полиция Екатеринбурга задержала женщину, которая предположительно обманывала глухонемых, предлагая им «снять порчу» или купить магические аксессуары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Подозреваемая проводила с потерпевшими на арендованной квартире специальные обряды по „снятию порчи“ и даже возила доверчивых граждан в Москву для организации аналогичных ритуалов», — говорится в сообщении пресс-группы. В ведомстве добавили, что жертвами женщины становились глухонемые люди. Если у клиентов женщины не хватало денег, чтобы заплатить за ритуал, то они отдавали драгоценности и шубы. По информации полиции, женщина также продавала аксессуары, которые назвала магическими. За них она получила сотни тысяч рублей. Подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело о мошенничестве. Предполагается, что женщина могла обмануть несколько десятков человек. В полиции призвали горожан, столкнувшихся со злоумышленницей, сообщить по телефону 8(343)356-42-04 или 102. Также в УМВД попросили свердловчан быть бдительными и не верить «целителям».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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