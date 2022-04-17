У пенсионера, убившего сотрудника МЧС, изъяли самодельное оружие

У пенсионера, застрелившего сотрудника МЧС в Одинцово, изъяли два самодельных стреляющих устройства. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
«В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, охотничьи патроны в количестве 21 штуки и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», — заявила Ольга Врадий, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что пожилой мужчина мешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне квартиры на пятом этаже. К нему на помощь пришел спасатель Мособлспас. Он позвонил в дверь владельцу квартиры, на что тот выстрелил в дверь из самодельного устройства, смертельно ранив спасателя. После этого пенсионер выстрелил себе в ногу, его уже госпитализировали.
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У пенсионера, застрелившего сотрудника МЧС в Одинцово, изъяли два самодельных стреляющих устройства. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. «В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, охотничьи патроны в количестве 21 штуки и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», — заявила Ольга Врадий, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что пожилой мужчина мешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне квартиры на пятом этаже. К нему на помощь пришел спасатель Мособлспас. Он позвонил в дверь владельцу квартиры, на что тот выстрелил в дверь из самодельного устройства, смертельно ранив спасателя. После этого пенсионер выстрелил себе в ногу, его уже госпитализировали.