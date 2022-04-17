В Подмосковье пенсионер открыл стрельбу и убил сотрудника МЧС

17 апреля 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Подозреваемый задержан сотрудниками МВД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пожилой мужчина устроил стрельбу в одном из многоэтажных домов Одинцово (Подмосковье). Причиной послужило то, что пенсионеру не понравилась деятельность промышленного альпиниста. «79-летний Юрий Иванов затащил к себе в квартиру стропы и зажал их. Альпинист, который в этот момент производил работы, не смог подняться наверх и стал просить о помощи. При вскрытии двери хозяин квартиры выстрелил из ружья и смертельно ранил 38-летнего спасателя», — сообщает telegram-канал 112. По информации канала, подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В МВД уже подтвердили, что мужчина задержан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Пожилой мужчина устроил стрельбу в одном из многоэтажных домов Одинцово (Подмосковье). Причиной послужило то, что пенсионеру не понравилась деятельность промышленного альпиниста. «79-летний Юрий Иванов затащил к себе в квартиру стропы и зажал их. Альпинист, который в этот момент производил работы, не смог подняться наверх и стал просить о помощи. При вскрытии двери хозяин квартиры выстрелил из ружья и смертельно ранил 38-летнего спасателя», — сообщает telegram-канал 112. По информации канала, подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В МВД уже подтвердили, что мужчина задержан.