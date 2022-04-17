В Подмосковье пенсионер открыл стрельбу и убил сотрудника МЧС

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Подозреваемый задержан сотрудниками МВД Фото:

Пожилой мужчина устроил стрельбу в одном из многоэтажных домов Одинцово (Подмосковье). Причиной послужило то, что пенсионеру не понравилась деятельность промышленного альпиниста.

«79-летний Юрий Иванов затащил к себе в квартиру стропы и зажал их. Альпинист, который в этот момент производил работы, не смог подняться наверх и стал просить о помощи. При вскрытии двери хозяин квартиры выстрелил из ружья и смертельно ранил 38-летнего спасателя», — сообщает telegram-канал 112.

По информации канала, подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В МВД уже подтвердили, что мужчина задержан.

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Пожилой мужчина устроил стрельбу в одном из многоэтажных домов Одинцово (Подмосковье). Причиной послужило то, что пенсионеру не понравилась деятельность промышленного альпиниста. «79-летний Юрий Иванов затащил к себе в квартиру стропы и зажал их. Альпинист, который в этот момент производил работы, не смог подняться наверх и стал просить о помощи. При вскрытии двери хозяин квартиры выстрелил из ружья и смертельно ранил 38-летнего спасателя», — сообщает telegram-канал 112. По информации канала, подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В МВД уже подтвердили, что мужчина задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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