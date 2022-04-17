В Челябинской области спустя 12 лет раскрыли резонансное убийство

Обвиняемым грозят длительные сроки в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области передали в суд уголовное дело двоих мужчин, обвиняемых в убийстве заместителя директора национального парка «Зюраткуль» Сергея Завьялова. Он пропал без вести еще в 2010 году, как оказалось — был убит и сброшен в пещеру. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«По версии следствия, в июле 2010 года обвиняемые, жители города Сатка, отдыхали на территории нацпарка, где незаконно охотились и рыбачили. Потерпевший в ходе осуществления служебной деятельности пресекал данные действия, за что обвиняемые его избили, а затем сбросили в пещеру на глубину 47 метров. Тело потерпевшего нашел спелеолог в 2012 году», — рассказала Наталья Мамаева.

Задержали обвиняемых лишь в 2021 году. В ходе следственных действий удалось установить причастность одного из них к смерти жителя города Сатка, которого тот избил до смерти в 2019 году, а второго — к убийству собаки на глазах у ребенка в 2020 году, из-за чего у ребенка развилось психическое расстройство. Оба мужчины заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору, а также одному из них в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, второму — в жестком обращении с животными и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в связи с расстройством здоровья у ребенка.

По данным URA.RU, в следственном комитете расследование данного уголовного дела было приостановлено фактически девять лет, с момента обнаружения трупа Сергея Завьялова и до 2021 года, когда была проведена генетическая экспертиза. При этом в первый раз обвиняемых проверяли на причастность к исчезновению Завьялова еще в 2010 году, но не нашли ни тела, ни достаточно доказательств.

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