21 апреля 2022

Для екатеринбургских врачей выпекут тысячи куличей на пасху. Фото

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Христианский праздник Пасха. Сургут, куличи, пасха
Медработникам и волонтерам Красного Креста подарят пасхальные куличи Фото:

Для екатеринбургских медработников и волонтеров красного креста испекут десять тысяч пасхальных куличей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Особое поздравление Фонд святой Екатерины подготовил для медицинских работников и волонтеров Красного Креста. Для них приготовят и освятят 10 000 куличей», — рассказали в пресс-службе. Также Фонд святой Екатерины доставит в столицу Урала благодатный огонь из Иерусалима.

Ранее Фонд святой Екатерины сообщил, что на Пасху украсит центр Екатеринбурга украсят цветочными композициями в виде яиц. Для этого в Екатеринбург привезут 20 000 живых цветов. Фонд также в пасхальную ночь доставит огонь из храма Гроба Господня Иерусалима в аэропорт «Кольцово», а оттуда — на ночные пасхальные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга и во все храмы митрополии.

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Для екатеринбургских медработников и волонтеров красного креста испекут десять тысяч пасхальных куличей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Особое поздравление Фонд святой Екатерины подготовил для медицинских работников и волонтеров Красного Креста. Для них приготовят и освятят 10 000 куличей», — рассказали в пресс-службе. Также Фонд святой Екатерины доставит в столицу Урала благодатный огонь из Иерусалима. Ранее Фонд святой Екатерины сообщил, что на Пасху украсит центр Екатеринбурга украсят цветочными композициями в виде яиц. Для этого в Екатеринбург привезут 20 000 живых цветов. Фонд также в пасхальную ночь доставит огонь из храма Гроба Господня Иерусалима в аэропорт «Кольцово», а оттуда — на ночные пасхальные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга и во все храмы митрополии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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