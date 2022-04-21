Медработникам и волонтерам Красного Креста подарят пасхальные куличи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Для екатеринбургских медработников и волонтеров красного креста испекут десять тысяч пасхальных куличей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Особое поздравление Фонд святой Екатерины подготовил для медицинских работников и волонтеров Красного Креста. Для них приготовят и освятят 10 000 куличей», — рассказали в пресс-службе. Также Фонд святой Екатерины доставит в столицу Урала благодатный огонь из Иерусалима.

Ранее Фонд святой Екатерины сообщил, что на Пасху украсит центр Екатеринбурга украсят цветочными композициями в виде яиц. Для этого в Екатеринбург привезут 20 000 живых цветов. Фонд также в пасхальную ночь доставит огонь из храма Гроба Господня Иерусалима в аэропорт «Кольцово», а оттуда — на ночные пасхальные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга и во все храмы митрополии.

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины