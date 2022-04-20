Водителей ХМАО ждет тотальная проверка на «трассе смерти»

Водителям напомнят о необходимости использования спецсредств для перевозки детей Фото: Илья Московец © URA.RU

ГИБДД ХМАО проведет массовые проверки водителей на предмет наличия в автомобилях детских кресел и удерживающих устройств. Искать нарушителей будут как в районе школ, так и по трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», который из-ча частыд ДТП с погибшими называют «трассой смерти». Мероприятие анонсировано в в официальном telegram-канале департамента дорожного хозяйства региона.

«Массовые проверки пройдут на трассе федерального значения „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“. Сотрудники Госавтоинспекции округа напомнят водителям о важности использования пассивных средств защиты при передвижениях на автотранспорте», — написано в сообщении ведомства.

Специалисты добавили, что под особым контролем полицейских будут районы образовательных организаций округ. Автоинспекторы напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, а также о важности использования пассивных средств защиты при передвижениях на автотранспорте.

Ранее URA.RU сообщало, что на тюменских трассах за лихачами из ЯНАО и ХМАО проследят дроны. Представители ГИБДД сообщали, что в предыдущий отпускной период на федеральных трассах вводятся дополнительные меры безопасности — вырастет число нарядов ДПС, пройдут рейды по контролю скоростного режима с применением беспилотных летательных аппаратов.