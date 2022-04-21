В Челябинской области находится около миллиона садовых участков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Садоводы Челябинской области в эпоху глобальных западных санкций против России становятся активными участниками импортозамещения. Теперь перед сообществом дачников стоит задача не только вырастить, но и сохранить урожай. Об этом URA.RU сообщил председатель челябинского регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев.

«Садоводы работали на импортозамещение всегда, но сегодня речь идет о благополучии нашего общества. Цены на „борщевой набор“ сейчас кусаются, а садоводы могут обеспечивать продукцией с огорода себя, своих родственников и продавать излишки. Чтобы наши садоводы стали полноправными участниками продовольственного импортозамещения, необходимо им помогать не только вырастить, но и сохранить урожай», — рассказал URA.RU Толкачев.

По словам председателя регионального «Союза садоводов», в регионе необходимо запустить программу по строительству и восстановлению овощехранилищ при садоводческих товариществах. Стоимость аренды ячейки овощехранилища будет составлять от 400 до 900 рублей в год.

«Система советских овощехранилищ была разрушена, а там где они сохранились, урожай хранится до апреля — морковь, картошка, словно только что с грядки. Необходимо запустить правительственную программу по строительству и восстановлению овощехранилищ в регионе. Точную стоимость реализации проекта назвать не смогу, но к концу месяца мы посчитаем и понимание будет. Если власти нам помогут, то в области повысится продовольственная безопасность каждого жителя», — считает Толкачев.

Общественник отметил, что в регионе действует 886 садовых некоммерческих товариществ и около миллиона садовых участков. Каждый третий житель области имеет дачу или участок и мы входим в ТОП-5 регионов по количеству садов в России. За последний год спрос на садовые участки значительно вырос.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу сократить зависимость страны от импортных закупок продовольственных товаров. Страны Запада ввели против России пакет санкций после начала спецоперации России на Украине. В ответ федеральные и региональные власти взяли курс на импортозамещение.

Лидер челябинских садоводов Константин Толкачев посетил овощехранилище СНТ «Искра», Курчатовский район Константин Толкачев

Стоимость аренды ячейки овощехранилища может составлять от 400 до 900 рублей в год Константин Толкачев

По словам председателя регионального Союза садоводов, в овощехранилищах овощи лежат свежие, как с грядки Константин Толкачев

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