«КП» раскрыла, сколько приносит бизнес Собчак и Ивлеевой

23 апреля 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Бизнес Ксении Собчак за 2021 года принес меньше 6 млн рублей прибыли Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер Настя Ивлеева за год заработала на своем бизнесе 76 млн рублей, телеведущая Ксени Собчак — меньше 6 млн рублей. Такие данные приводит газета «Комсомольская правда» со ссылкой на данные базы ЕГРЮЛ. «ООО „Ивлеева продакшн“ отчиталось о годовой прибыли в 76 млн рублей. А вот закуска к пиву пошла не так хорошо. ООО „Коленки Пчелы“, выпускающее чипсы от Насти, заработало всего 82 тысячи рублей. Ксения Собчак вместе с подругой Юлией Прудько владеет маркетинговым и PR-агентствами „Лидерс“ и „Джун энд Джулай“. В 2021 году Ксении наконец удалось выйти в плюс. Первая фирма задекларировала прибыль в 5,7 млн рублей, вторая — в 72 тысячи», — пишет «Комсомольская правда». Бизнес других отечественных звезд оказался не столь успешным. Так, музыкальная компания рэпера Тимати показала убытки на 11 миллионов. Стоимость музыкального проекта «ООО «Зояпродакшн», принадлежащего музыканту Сергею Шнурову, оценили в 4 тысячи рублей. За год проект Шнура принес убытки на 26 тысяч. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Блогер Настя Ивлеева за год заработала на своем бизнесе 76 млн рублей, телеведущая Ксени Собчак — меньше 6 млн рублей. Такие данные приводит газета «Комсомольская правда» со ссылкой на данные базы ЕГРЮЛ. «ООО „Ивлеева продакшн“ отчиталось о годовой прибыли в 76 млн рублей. А вот закуска к пиву пошла не так хорошо. ООО „Коленки Пчелы“, выпускающее чипсы от Насти, заработало всего 82 тысячи рублей. Ксения Собчак вместе с подругой Юлией Прудько владеет маркетинговым и PR-агентствами „Лидерс“ и „Джун энд Джулай“. В 2021 году Ксении наконец удалось выйти в плюс. Первая фирма задекларировала прибыль в 5,7 млн рублей, вторая — в 72 тысячи», — пишет «Комсомольская правда». Бизнес других отечественных звезд оказался не столь успешным. Так, музыкальная компания рэпера Тимати показала убытки на 11 миллионов. Стоимость музыкального проекта «ООО «Зояпродакшн», принадлежащего музыканту Сергею Шнурову, оценили в 4 тысячи рублей. За год проект Шнура принес убытки на 26 тысяч.