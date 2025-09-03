Возвращение Украины к нейтральному и безъядерному статусу станет для страны реальной гарантией безопасности. То есть Украины должна отказаться от присоединения к военным организациям, а также сохранять безъядерный статус. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ВЭФ.
«Выполнение того, что украинский народ изначально и заявил, — нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус — это и есть права Украины, украинского народа, которые и обеспечивали гарантии безопасности», — заявила Захарова. Ее слова прозвучали на форуме ВЭФ, трансляция которого проводится на официальном сайте мероприятия. По словам Захаровой, именно такой статус был закреплен Украиной на ранних этапах независимости и отражал волю ее граждан.
Вопрос гарантий безопасности для Украины обсуждается с начала конфликта: Киев настаивает на сохранении численности армии, совместном производстве вооружений с Европой и поддержке партнеров, тогда как Россия подчеркивает необходимость возвращения Украины к внеблоковому и безъядерному статусу. Ранее МИД РФ уже заявлял, что подобные гарантии могут быть результатом, а не условием переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.