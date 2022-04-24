24 апреля 2022
23 апреля 2022
22 апреля 2022

Тюменцы жалуются на неприятный химический запах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайоны Ямальский и Ямальский 2. Тюмень, жилой дом, жилые дома, ямальский 2 микрорайон, микрорайон ямальский 2, ямальский 2
Жители Тюмени почувствовали неприятный запах Фото:

Тюменские жители жалуются на неприятный «химический» запах. Некоторые утверждают, что произошла утечка газа на АЗС, об этом сообщили журналистам.

«Пахнет химией типа дуста. Глаза выедает и в горле стоит», — комментирует пользователь изданию 72.ru. «В местных чатах говорят, что утечка газа где-то на АЗС», — пишет один из гостей портала.

Агентству не удалось дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени жаловались на сильный запах гари и плотную дымку над городом. Тогда в МЧС не подтвердили ни одного случая возгорания.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

Тюменские жители жалуются на неприятный «химический» запах. Некоторые утверждают, что произошла утечка газа на АЗС, об этом сообщили журналистам. «Пахнет химией типа дуста. Глаза выедает и в горле стоит», — комментирует пользователь изданию 72.ru. «В местных чатах говорят, что утечка газа где-то на АЗС», — пишет один из гостей портала. Агентству не удалось дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Направлен письменный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени жаловались на сильный запах гари и плотную дымку над городом. Тогда в МЧС не подтвердили ни одного случая возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...