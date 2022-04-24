Тюменцы жалуются на неприятный химический запах

Жители Тюмени почувствовали неприятный запах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские жители жалуются на неприятный «химический» запах. Некоторые утверждают, что произошла утечка газа на АЗС, об этом сообщили журналистам.

«Пахнет химией типа дуста. Глаза выедает и в горле стоит», — комментирует пользователь изданию 72.ru. «В местных чатах говорят, что утечка газа где-то на АЗС», — пишет один из гостей портала.

Агентству не удалось дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени жаловались на сильный запах гари и плотную дымку над городом. Тогда в МЧС не подтвердили ни одного случая возгорания.