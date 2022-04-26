Часть компонентов для своей техники «ДСТ-Урал» закупает в дружественных странах Фото: официальный сайт завода «ДСТ-Урал»

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На заводе «ДСТ-Урал» в Челябинске не стали отказываться от импортных комплектующих для производства техники. Как пояснили URA.RU в компании, некоторые комплектующие продолжают закупаться в дружественных странах. При этом предприятие развивает собственное производство элементной базы для замещения импортных деталей.

«Последние несколько лет мы работаем над тем, чтобы заместить импортные комплектующие. Эта работа ведется постоянно. Некоторые комплектующие мы заказываем у отечественных производителей, что-то выпускаем сами. От импорта из дружественных стран отказываться не будем, но, если появится возможность замещения, мы ей воспользуемся», — сообщили URA.RU в компании.

В данный момент на «ДСТ-Урал» смогли наладить выпуск многих электронных компонентов для производства своей техники. Сейчас идет работа над разработкой других комплектующих. К концу года предприятие планирует наладить выпуск собственных компонентов.

«Сейчас идет расширение производства. Мы поэтапно увеличиваем объемы производимого оборудования. Сейчас строятся новые цеха по производству агрегатов. Мы расширяем линейку не только техники, но и комплектующих», — добавили в компании.

Завод «ДСТ-Урал» занимается изготовлением бульдозеров, гусеничных тракторов, кабеле- и трубоукладчиков. Техника, производимая на челябинском предприятии, является гарантом безопасности. Машинами можно управлять дистанционно с помощью смартфона. Тем самым водитель-оператор сможет обезопасить себя при выполнении работ. Продукция предприятия реализуется как в России, так и за рубежом. В скором времени удастся наладить поставки техники в страны Центральной Азии.

В условиях санкционного давления многие российские предприятия поменяли логистические цепочки для функционирования своих производств. Предприятия стали замещать импортные товары, искать аналоги у отечественных производителей, либо заказывать их из дружественных стран.

На заводе готовятся к открытию новые цеха по производству комплектующих Фото: официальный сайт завода «ДСТ-Урал»

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