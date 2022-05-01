Синоптики прогнозируют кратковременное потепление в Пермском крае

Потепление будет ощутимым, но недолгим
В начале праздничной недели в Перми вновь потеплеет. Изменения можно будет ощутить уже 3 мая, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
«На территорию региона начнет оказывать влияние теплый циклон, воздух прогреется до +14 градусов. Ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду», — поясняют метеорологи у себя на сайте.
На следующий день, 4 мая, температура достигнет отметки +17 градусов, не исключены осадки. В ГИС-центре предупреждают, что радоваться весне пока рано, за потеплением вновь последует похолодание.
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