01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Синоптики прогнозируют кратковременное потепление в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весна в городе. Екатеринбург, цветение, весна, цветущие деревья
Потепление будет ощутимым, но недолгим Фото:

В начале праздничной недели в Перми вновь потеплеет. Изменения можно будет ощутить уже 3 мая, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

«На территорию региона начнет оказывать влияние теплый циклон, воздух прогреется до +14 градусов. Ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду», — поясняют метеорологи у себя на сайте.

На следующий день, 4 мая, температура достигнет отметки +17 градусов, не исключены осадки. В ГИС-центре предупреждают, что радоваться весне пока рано, за потеплением вновь последует похолодание.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П».

В начале праздничной недели в Перми вновь потеплеет. Изменения можно будет ощутить уже 3 мая, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. «На территорию региона начнет оказывать влияние теплый циклон, воздух прогреется до +14 градусов. Ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду», — поясняют метеорологи у себя на сайте. На следующий день, 4 мая, температура достигнет отметки +17 градусов, не исключены осадки. В ГИС-центре предупреждают, что радоваться весне пока рано, за потеплением вновь последует похолодание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...