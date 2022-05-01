Артем Клевцов был старшим из детей в многодетной семье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Усть-Катаве 2 мая простятся с военнослужащим Артемом Клевцовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Прощание пройдет в нижнем зале Дворца культуры.

«2 мая состоится прощание с погибшим на Украине Артемом Клевцовым. Он — старший из детей в многодетной семье, и первым пошел Родину защищать», — сообщает городская газета «Усть-Катавская неделя». Отмечается, что церемония прощания будет проходить с 13 до 15 часов в нижнем зале Дворца культуры.

По словам одноклассницы Артема, молодой человек был настоящей душой компании, легко находил общий язык со всеми ребятами и учителями. «Он всегда участвовал в спортивных и развлекательных мероприятиях в школе. Любой праздник не обходился без его участия. Тяжело сейчас говорить о нем в прошедшем времени, до сих пор не приходит осознание того, что этого светлого человека больше нет с нами», — рассказала URA.RU Анастасия Ф.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Как заявили в Кремле, операция носит освободительный характер и призвана завершить боевые действия на территории Донбасса. По сообщениям Минобороны, российская сторона ежедневно организовывает гуманитарные коридоры для местных жителей, чтобы вывести их из опасной зоны.

Прощание с Артемом Клевцовым состоится 2 мая в нижнем зале Дворца культуры с 13 до 15 часов Фото: «Усть-Катавская неделя» в соцсети «ВКонтакте»