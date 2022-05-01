В Усть-Катаве простились с погибшим на Украине военным. Фото

02 мая 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Артем Клевцов погиб, выполняя воинский долг Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Усть-Катаве Челябинской области 2 мая простились с военнослужащим Артемом Клевцовым, погибшим в ходе спецроперации РФ на Украине. Погибшего похоронили с воинскими почестями. «Отгремел прощальный залп, отозвавшийся неоднократным эхом от белоствольных берез, на которых уже набухли почки. Жизнь продолжается, но только она стала беднее на одного улыбчивого и прекрасного парня из нашего города», — пишет газета «Усть-Катавская неделя», соучредителем которой является мэрия Усть-Катава. Артема Клевцова проводили с воинскими почестями «Усть-Катавская неделя» Ранее одноклассницы Артема рассказала URA.RU, что молодой человек был настоящей душой компании, легко находил общий язык со всеми ребятами и учителями. Юноша всегда участвовал в спортивных и развлекательных мероприятиях в школе. На похороны военного пришли горожане «Усть-Катавская неделя» Проститься с Артемом Клевцовым пришли друзья «Усть-Катавская неделя» Похороны прошли 2 мая «Усть-Катавская неделя» Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

В Усть-Катаве Челябинской области 2 мая простились с военнослужащим Артемом Клевцовым, погибшим в ходе спецроперации РФ на Украине. Погибшего похоронили с воинскими почестями. «Отгремел прощальный залп, отозвавшийся неоднократным эхом от белоствольных берез, на которых уже набухли почки. Жизнь продолжается, но только она стала беднее на одного улыбчивого и прекрасного парня из нашего города», — пишет газета «Усть-Катавская неделя», соучредителем которой является мэрия Усть-Катава. Ранее одноклассницы Артема рассказала URA.RU, что молодой человек был настоящей душой компании, легко находил общий язык со всеми ребятами и учителями. Юноша всегда участвовал в спортивных и развлекательных мероприятиях в школе. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО.