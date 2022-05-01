01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Усть-Катаве простились с погибшим на Украине военным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Артем Клевцов погиб, выполняя воинский долг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Усть-Катаве Челябинской области 2 мая простились с военнослужащим Артемом Клевцовым, погибшим в ходе спецроперации РФ на Украине. Погибшего похоронили с воинскими почестями.

«Отгремел прощальный залп, отозвавшийся неоднократным эхом от белоствольных берез, на которых уже набухли почки. Жизнь продолжается, но только она стала беднее на одного улыбчивого и прекрасного парня из нашего города», — пишет газета «Усть-Катавская неделя», соучредителем которой является мэрия Усть-Катава.

Артема Клевцова проводили с воинскими почестями

Ранее одноклассницы Артема рассказала URA.RU, что молодой человек был настоящей душой компании, легко находил общий язык со всеми ребятами и учителями. Юноша всегда участвовал в спортивных и развлекательных мероприятиях в школе.

На похороны военного пришли горожане
Проститься с Артемом Клевцовым пришли друзья
Похороны прошли 2 мая

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО.

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В Усть-Катаве Челябинской области 2 мая простились с военнослужащим Артемом Клевцовым, погибшим в ходе спецроперации РФ на Украине. Погибшего похоронили с воинскими почестями. «Отгремел прощальный залп, отозвавшийся неоднократным эхом от белоствольных берез, на которых уже набухли почки. Жизнь продолжается, но только она стала беднее на одного улыбчивого и прекрасного парня из нашего города», — пишет газета «Усть-Катавская неделя», соучредителем которой является мэрия Усть-Катава. Ранее одноклассницы Артема рассказала URA.RU, что молодой человек был настоящей душой компании, легко находил общий язык со всеми ребятами и учителями. Юноша всегда участвовал в спортивных и развлекательных мероприятиях в школе. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО.
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