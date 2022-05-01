В Усть-Катаве Челябинской области 2 мая простились с военнослужащим Артемом Клевцовым, погибшим в ходе спецроперации РФ на Украине. Погибшего похоронили с воинскими почестями.
«Отгремел прощальный залп, отозвавшийся неоднократным эхом от белоствольных берез, на которых уже набухли почки. Жизнь продолжается, но только она стала беднее на одного улыбчивого и прекрасного парня из нашего города», — пишет газета «Усть-Катавская неделя», соучредителем которой является мэрия Усть-Катава.
Артема Клевцова проводили с воинскими почестями
«Усть-Катавская неделя»
Ранее одноклассницы Артема рассказала URA.RU, что молодой человек был настоящей душой компании, легко находил общий язык со всеми ребятами и учителями. Юноша всегда участвовал в спортивных и развлекательных мероприятиях в школе.
На похороны военного пришли горожане
«Усть-Катавская неделя»
Проститься с Артемом Клевцовым пришли друзья
«Усть-Катавская неделя»
Похороны прошли 2 мая
«Усть-Катавская неделя»
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО.
В Усть-Катаве Челябинской области 2 мая простились с военнослужащим Артемом Клевцовым, погибшим в ходе спецроперации РФ на Украине. Погибшего похоронили с воинскими почестями. «Отгремел прощальный залп, отозвавшийся неоднократным эхом от белоствольных берез, на которых уже набухли почки. Жизнь продолжается, но только она стала беднее на одного улыбчивого и прекрасного парня из нашего города», — пишет газета «Усть-Катавская неделя», соучредителем которой является мэрия Усть-Катава. Ранее одноклассницы Артема рассказала URA.RU, что молодой человек был настоящей душой компании, легко находил общий язык со всеми ребятами и учителями. Юноша всегда участвовал в спортивных и развлекательных мероприятиях в школе. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО.