Геоглиф состоит из 2 тысяч сосен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городе Чусовой (Пермский край) начали восстанавливать 42-летний геоглиф, представляющий собой изображение числа «100» из сосен. Волонтеры чусовского завода заменяют старые деревья новыми саженцами, сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании.

«Геоглиф был создан в 1979 году к вековому юбилею завода. За счет своего расположения виден не только со спутников и высоты птичьего полета, но и с некоторых улиц. За время некоторые деревья погибли. Поэтому сотрудники завода совместно с администрацией Чусового решили на их месте высадить саженцы сосны и восстановить изначальный вид», — сообщили в ОМК.

Волонтеры уже заменили 200 старых деревьев. По словам волонтеров, внешний вид геоглифа восстановится примерно через 5 лет, когда саженцы подрастут.