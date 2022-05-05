В городе Чусовой (Пермский край) начали восстанавливать 42-летний геоглиф, представляющий собой изображение числа «100» из сосен. Волонтеры чусовского завода заменяют старые деревья новыми саженцами, сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании.
«Геоглиф был создан в 1979 году к вековому юбилею завода. За счет своего расположения виден не только со спутников и высоты птичьего полета, но и с некоторых улиц. За время некоторые деревья погибли. Поэтому сотрудники завода совместно с администрацией Чусового решили на их месте высадить саженцы сосны и восстановить изначальный вид», — сообщили в ОМК.
Волонтеры уже заменили 200 старых деревьев. По словам волонтеров, внешний вид геоглифа восстановится примерно через 5 лет, когда саженцы подрастут.
Геоглиф из 2000 сосен был создан рабочими чусовского завода в 1979 году
Пресс-служба Объединенной металлургической компании (ОМК)
В городе Чусовой (Пермский край) начали восстанавливать 42-летний геоглиф, представляющий собой изображение числа «100» из сосен. Волонтеры чусовского завода заменяют старые деревья новыми саженцами, сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании. «Геоглиф был создан в 1979 году к вековому юбилею завода. За счет своего расположения виден не только со спутников и высоты птичьего полета, но и с некоторых улиц. За время некоторые деревья погибли. Поэтому сотрудники завода совместно с администрацией Чусового решили на их месте высадить саженцы сосны и восстановить изначальный вид», — сообщили в ОМК. Волонтеры уже заменили 200 старых деревьев. По словам волонтеров, внешний вид геоглифа восстановится примерно через 5 лет, когда саженцы подрастут.