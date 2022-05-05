05 мая 2022

В Пермском крае восстановят рисунок, который видно из космоса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, сосны, лес, природа, пейзаж
Геоглиф состоит из 2 тысяч сосен Фото:

В городе Чусовой (Пермский край) начали восстанавливать 42-летний геоглиф, представляющий собой изображение числа «100» из сосен. Волонтеры чусовского завода заменяют старые деревья новыми саженцами, сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании.

«Геоглиф был создан в 1979 году к вековому юбилею завода. За счет своего расположения виден не только со спутников и высоты птичьего полета, но и с некоторых улиц. За время некоторые деревья погибли. Поэтому сотрудники завода совместно с администрацией Чусового решили на их месте высадить саженцы сосны и восстановить изначальный вид», — сообщили в ОМК.

Волонтеры уже заменили 200 старых деревьев. По словам волонтеров, внешний вид геоглифа восстановится примерно через 5 лет, когда саженцы подрастут.

Геоглиф из 2000 сосен был создан рабочими чусовского завода в 1979 году

В городе Чусовой (Пермский край) начали восстанавливать 42-летний геоглиф, представляющий собой изображение числа «100» из сосен. Волонтеры чусовского завода заменяют старые деревья новыми саженцами, сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании. «Геоглиф был создан в 1979 году к вековому юбилею завода. За счет своего расположения виден не только со спутников и высоты птичьего полета, но и с некоторых улиц. За время некоторые деревья погибли. Поэтому сотрудники завода совместно с администрацией Чусового решили на их месте высадить саженцы сосны и восстановить изначальный вид», — сообщили в ОМК. Волонтеры уже заменили 200 старых деревьев. По словам волонтеров, внешний вид геоглифа восстановится примерно через 5 лет, когда саженцы подрастут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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