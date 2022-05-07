В Болгарии ожидают провокаций во время «Бессмертного полка»

07 мая 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Ожидается около 100 тысяч человек на акции «Бессмертный полк» по всей Болгарии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Во время проведения акции «Бессмертный полк» в Болгарии ожидаются провокации со стороны сторонников Украины, однако участники движения готовы дать им отпор. Об этом URA.RU рассказал председатель движения «Бессмертный полк» в Болгарии Павел Иванов. «Я думаю, что будут провокации. Но надеюсь, что все пройдет без физических последствий. У нас будет много женщин, в том числе русских, дети, хоть их и притесняют. Мужики тоже будут. Как-то ответим», — сказал Павел Иванов. Как объяснил председатель болгарского движения «Бессмертный полк», самая острая ситуация наблюдается в городе Варна. «В Варне у нас будет около 40 представителей силовых структур. Полиция думает, что есть угроза. А самое интересное, что 9 мая в Варне на площади, откуда начнется „Бессмертный полк“, будет концерт американского военного оркестра. Я не знаю, как это комментировать, но это сумасшествие и провокация», — добавил он. Несмотря на то, что 9 мая будет рабочим днем в Болгарии, Иванов считает, что на «Бессмертный полк» выйдут около 100 тысяч человек по всей стране. «У нас это масштабное мероприятие. И в маленьких, и в больших городах есть „Бессмертный полк“. Это народный праздник. По всей Болгарии, думаю, будет не меньше 100 тысяч человек», — уточнил собеседник агентства. Ранее Павел Иванов рассказал URA.RU, что болгарские спецслужбы попросили не проводить «Бессмертный полк». Также стало известно о нападении на автомобиль главы организации «Бессмертный полк Болгарии» Стояна Тодорова. Неизвестные облили его машину синей и желтой краской. Что касается других стран, то в Эстонии местные власти выслали одного из организаторов акции «Бессмертный полк» Алексея Есакова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Во время проведения акции «Бессмертный полк» в Болгарии ожидаются провокации со стороны сторонников Украины, однако участники движения готовы дать им отпор. Об этом URA.RU рассказал председатель движения «Бессмертный полк» в Болгарии Павел Иванов. «Я думаю, что будут провокации. Но надеюсь, что все пройдет без физических последствий. У нас будет много женщин, в том числе русских, дети, хоть их и притесняют. Мужики тоже будут. Как-то ответим», — сказал Павел Иванов. Как объяснил председатель болгарского движения «Бессмертный полк», самая острая ситуация наблюдается в городе Варна. «В Варне у нас будет около 40 представителей силовых структур. Полиция думает, что есть угроза. А самое интересное, что 9 мая в Варне на площади, откуда начнется „Бессмертный полк“, будет концерт американского военного оркестра. Я не знаю, как это комментировать, но это сумасшествие и провокация», — добавил он. Несмотря на то, что 9 мая будет рабочим днем в Болгарии, Иванов считает, что на «Бессмертный полк» выйдут около 100 тысяч человек по всей стране. «У нас это масштабное мероприятие. И в маленьких, и в больших городах есть „Бессмертный полк“. Это народный праздник. По всей Болгарии, думаю, будет не меньше 100 тысяч человек», — уточнил собеседник агентства. Ранее Павел Иванов рассказал URA.RU, что болгарские спецслужбы попросили не проводить «Бессмертный полк». Также стало известно о нападении на автомобиль главы организации «Бессмертный полк Болгарии» Стояна Тодорова. Неизвестные облили его машину синей и желтой краской. Что касается других стран, то в Эстонии местные власти выслали одного из организаторов акции «Бессмертный полк» Алексея Есакова.