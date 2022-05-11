Минприроды не нашло загрязнений в воздухе Екатеринбурга

В воздухе Екатеринбурга не нашли загрязняющих вещества Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В свердловском минприроды заявили, что, несмотря на смог, в воздухе Екатеринбурга не нашли загрязняющих веществ. Соответствующее исследование размещено на сайте министерства природных ресурсов Свердловской области.

«В городах: Екатеринбург (ул. Татищева), Нижний Нижний Тагил (пр. Уральский), Краснотурьинск, Реж, Серов превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано», — говорится в исследовании. Содержание азота оксид, азота диоксид, серы диоксид и углерода оксид в допустимой норме.

На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе. В минприроды URA.RU рассказали, что смог пришел из Курганской и Тюменской областей.