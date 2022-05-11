11 мая 2022

Горящие торфяники уничтожили гаражи в Миассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные и спасатели дважды выезжали тушить ГСК-2 «Вымпел» Фото:

В Миассе (Челябинская область) огонь от тлеющих торфяников уничтожил часть гаражей в ГСК-2 «Вымпел». Как сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона, пожарные дважды выезжали на тушение гаражного кооператива.

«Пожар в ГСК-2 „Вымпел“ возник из-за тлеющих торфяников. Спасатели при помощи бензиновых моторезов обеспечивали доступ в гаражные боксы. К счастью, автомобилей в поврежденных огнем боксах не было», — сообщили в поисково-спасательной службе.

В ГУ МЧС по региону URA.RU отметили, что пострадавших нет. Огнем уничтожено перекрытие одного гаража и повреждены стены на площади. От МЧС было задействовано 4 ед. техники и 16 человек личного состава.

Ранее под Миассом огонь от горящих торфяников едва не уничтожил элитной поселок Тургояк. Пожар дошел до домов местных жителей и им пришлось спасать поселок вместе с пожарными.

С 30 апреля на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах.

Спасателем пришлось срезать металлические двери пылающего гаража
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) огонь от тлеющих торфяников уничтожил часть гаражей в ГСК-2 «Вымпел». Как сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона, пожарные дважды выезжали на тушение гаражного кооператива. «Пожар в ГСК-2 „Вымпел“ возник из-за тлеющих торфяников. Спасатели при помощи бензиновых моторезов обеспечивали доступ в гаражные боксы. К счастью, автомобилей в поврежденных огнем боксах не было», — сообщили в поисково-спасательной службе. В ГУ МЧС по региону URA.RU отметили, что пострадавших нет. Огнем уничтожено перекрытие одного гаража и повреждены стены на площади. От МЧС было задействовано 4 ед. техники и 16 человек личного состава. Ранее под Миассом огонь от горящих торфяников едва не уничтожил элитной поселок Тургояк. Пожар дошел до домов местных жителей и им пришлось спасать поселок вместе с пожарными. С 30 апреля на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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