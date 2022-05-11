Пожарные и спасатели дважды выезжали тушить ГСК-2 «Вымпел» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) огонь от тлеющих торфяников уничтожил часть гаражей в ГСК-2 «Вымпел». Как сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона, пожарные дважды выезжали на тушение гаражного кооператива.

«Пожар в ГСК-2 „Вымпел“ возник из-за тлеющих торфяников. Спасатели при помощи бензиновых моторезов обеспечивали доступ в гаражные боксы. К счастью, автомобилей в поврежденных огнем боксах не было», — сообщили в поисково-спасательной службе.

В ГУ МЧС по региону URA.RU отметили, что пострадавших нет. Огнем уничтожено перекрытие одного гаража и повреждены стены на площади. От МЧС было задействовано 4 ед. техники и 16 человек личного состава.

Ранее под Миассом огонь от горящих торфяников едва не уничтожил элитной поселок Тургояк. Пожар дошел до домов местных жителей и им пришлось спасать поселок вместе с пожарными.

С 30 апреля на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах.

Спасателем пришлось срезать металлические двери пылающего гаража Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области