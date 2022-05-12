Уличный художник поразился свердловскому предприятию. «Впечатление будто ты не на Урале». Фото

13 мая 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Рома Инк поразился работой первоуральского завода Фото: Анна Майорова © URA.RU Уличный художник Рома Инк удивился организацией работы на новотрубном заводе в Первоуральске (Свердловская область). Художник поделился эмоциями на своей странице в «ВКонтакте». «Упаковка изделий, чистота в цехах и в помещениях, оборудование, подход руководства и сам принцип организации на территории оставляют впечатление будто ты не на Урале, а где-то в Европе», — рассказал Рома Инк. Художник раньше бывал на машиностроительных предприятиях, однако сталкивался там с нехваткой инструментов, устаревшим оборудованием и пьяными сотрудниками. Рома Инк считал, что промышленная отрасль держится лишь на заслугах прошлого, без перспектив развития. После посещения экскурсии на завод в Первоуральске художник изменил свое мнение. Ранее URA.RU сообщало, что уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя планирует вернуться к творчеству после долгой паузы. Также мы рассказывали, что его творчество обнаружили под рекламными вывесками на улице Вайнера в Екатеринбурге. Уличный художник оставил граффити в Первоуральске в качестве подарка за произведенное впечатление Фото: личная страница Ромы Инк в «ВКонтакте» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Уличный художник Рома Инк удивился организацией работы на новотрубном заводе в Первоуральске (Свердловская область). Художник поделился эмоциями на своей странице в «ВКонтакте». «Упаковка изделий, чистота в цехах и в помещениях, оборудование, подход руководства и сам принцип организации на территории оставляют впечатление будто ты не на Урале, а где-то в Европе», — рассказал Рома Инк. Художник раньше бывал на машиностроительных предприятиях, однако сталкивался там с нехваткой инструментов, устаревшим оборудованием и пьяными сотрудниками. Рома Инк считал, что промышленная отрасль держится лишь на заслугах прошлого, без перспектив развития. После посещения экскурсии на завод в Первоуральске художник изменил свое мнение. Ранее URA.RU сообщало, что уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя планирует вернуться к творчеству после долгой паузы. Также мы рассказывали, что его творчество обнаружили под рекламными вывесками на улице Вайнера в Екатеринбурге.