12 мая 2022

Уличный художник поразился свердловскому предприятию. «Впечатление будто ты не на Урале». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора Свердловской области на производственную площадку Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Свердловская область, Первоуральск, пнтз, металлургия, металлургический завод, первоуральский новотрубный завод, производство
Рома Инк поразился работой первоуральского завода Фото:

Уличный художник Рома Инк удивился организацией работы на новотрубном заводе в Первоуральске (Свердловская область). Художник поделился эмоциями на своей странице в «ВКонтакте».

«Упаковка изделий, чистота в цехах и в помещениях, оборудование, подход руководства и сам принцип организации на территории оставляют впечатление будто ты не на Урале, а где-то в Европе», — рассказал Рома Инк.

Художник раньше бывал на машиностроительных предприятиях, однако сталкивался там с нехваткой инструментов, устаревшим оборудованием и пьяными сотрудниками. Рома Инк считал, что промышленная отрасль держится лишь на заслугах прошлого, без перспектив развития. После посещения экскурсии на завод в Первоуральске художник изменил свое мнение.

Ранее URA.RU сообщало, что уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя планирует вернуться к творчеству после долгой паузы. Также мы рассказывали, что его творчество обнаружили под рекламными вывесками на улице Вайнера в Екатеринбурге.

Уличный художник оставил граффити в Первоуральске в качестве подарка за произведенное впечатление
Фото:

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Уличный художник Рома Инк удивился организацией работы на новотрубном заводе в Первоуральске (Свердловская область). Художник поделился эмоциями на своей странице в «ВКонтакте». «Упаковка изделий, чистота в цехах и в помещениях, оборудование, подход руководства и сам принцип организации на территории оставляют впечатление будто ты не на Урале, а где-то в Европе», — рассказал Рома Инк. Художник раньше бывал на машиностроительных предприятиях, однако сталкивался там с нехваткой инструментов, устаревшим оборудованием и пьяными сотрудниками. Рома Инк считал, что промышленная отрасль держится лишь на заслугах прошлого, без перспектив развития. После посещения экскурсии на завод в Первоуральске художник изменил свое мнение. Ранее URA.RU сообщало, что уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя планирует вернуться к творчеству после долгой паузы. Также мы рассказывали, что его творчество обнаружили под рекламными вывесками на улице Вайнера в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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