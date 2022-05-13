Центробанк назвал причины отказа пермякам в кредитных каникулах

Кредитные каникулы предоставили не всем желающим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отделении Банка России по Пермскому краю рассказали об основных причинах, по которым пермякам отказывали в предоставлении кредитных каникул в марте — в первый месяц действия обновленного закона. Чаще всего — это превышение размера долга.

«Основными причинами отказа банков пермякам стали превышение максимального размера кредита и отсутствие документов, которые бы подтверждали снижение дохода заемщиков. В этом случае Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу гражданам и реструктурировать кредиты по собственным программам», — сообщили в Центробанке.

Сумели воспользоваться кредитными каникулами в марте — 521 житель Пермского края. Отсрочка предоставлена по кредитам на сумму почти 215 млн рублей. Остальные 2,3 тысячи жителей, кому не удалось получить каникулы, воспользовались реструктуризацией. Общая сумма таких договоров превысила 1 млрд рублей.

Кредитные каникулы — это возможность получить отсрочку платежа или уменьшение его размера по разным видам кредитов и займов, выданным до 1 марта 2022 года. Сумма потребительского кредита не должна превышать 300 тысяч рублей, автокредита — 700 тысяч рублей, лимит кредитной карты — 100 тысяч рублей. Размер ранее взятого ипотечного кредита в Пермском крае установлен на уровне 3 млн рублей. Кредитные каникулы могут оформить граждане, чей доход сократился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Обратиться за отсрочкой можно до 30 сентября. Если заемщик соответствует требованиям закона, то банк, микрофинансовая организация или кредитный потребительский кооператив не вправе отказать ему.

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