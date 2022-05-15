15 мая 2022

Жители Белгорода наблюдают за запуском ракет в сторону Украины. Видео

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, оружие, вооружение, война
Белгородцы стали свидетелями запуска ракет в сторону Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Белгорода в сторону Украины были запущены по меньшей мере четыре ракеты. Об этом рассказали жители города.

«А это четвертая. Это — от Белгорода. За Середу, за Солохи, за Журавлевку. Ловите. Спокойной ночи», — комментирует происходящее автор видео, опубликованного в telegram-канале Kotsnews. По словам подписчика, ракеты летят в стороны Украины. Официальных комментариев от российских органов власти пока не поступало.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы Украины обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области вечером 11 мая. В результате погиб один человек, еще несколько получили ранения. В Кремле пообещали укрепить оборону из-за участившихся обстрелов.

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Из Белгорода в сторону Украины были запущены по меньшей мере четыре ракеты. Об этом рассказали жители города. «А это четвертая. Это — от Белгорода. За Середу, за Солохи, за Журавлевку. Ловите. Спокойной ночи», — комментирует происходящее автор видео, опубликованного в telegram-канале Kotsnews. По словам подписчика, ракеты летят в стороны Украины. Официальных комментариев от российских органов власти пока не поступало. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы Украины обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области вечером 11 мая. В результате погиб один человек, еще несколько получили ранения. В Кремле пообещали укрепить оборону из-за участившихся обстрелов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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