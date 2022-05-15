Из Белгорода в сторону Украины были запущены по меньшей мере четыре ракеты. Об этом рассказали жители города.
«А это четвертая. Это — от Белгорода. За Середу, за Солохи, за Журавлевку. Ловите. Спокойной ночи», — комментирует происходящее автор видео, опубликованного в telegram-канале Kotsnews. По словам подписчика, ракеты летят в стороны Украины. Официальных комментариев от российских органов власти пока не поступало.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы Украины обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области вечером 11 мая. В результате погиб один человек, еще несколько получили ранения. В Кремле пообещали укрепить оборону из-за участившихся обстрелов.
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