Минфин Германии готовится к аресту активов Центробанка России

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Замороженные активы готовы передать Украине Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Германии обсуждают арест активов Центробанка России. Об этом сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Мы уже обсуждаем это в G7 и ЕС, предложения на столе. Когда дело доходит до активов частного сектора, нам придется учесть, что возможно с точки зрения закона. Мы должны уважать верховенство права, даже если речь идет о российских олигархах», — заявил Линднер в интервью газете El Mundo.

При этом он призвал уважать верховенство права и в отношении России. Глава немецкого Минфина также отметил, что открыт идее направить арестованные российские активы на восстановление Украины.

Германия рассматривает арест активов в рамках западных санкций в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой ранее заморозили активы Центробанка России. В марте министр финансов Антон Силуанов сообщил, что санкции лишили РФ доступа к 300 млрд долларов резервов, пишет «Национальная служба новостей». Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил направить замороженные российские активы в пользу Украины, сообщает RT.

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Власти Германии обсуждают арест активов Центробанка России. Об этом сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. «Мы уже обсуждаем это в G7 и ЕС, предложения на столе. Когда дело доходит до активов частного сектора, нам придется учесть, что возможно с точки зрения закона. Мы должны уважать верховенство права, даже если речь идет о российских олигархах», — заявил Линднер в интервью газете El Mundo. При этом он призвал уважать верховенство права и в отношении России. Глава немецкого Минфина также отметил, что открыт идее направить арестованные российские активы на восстановление Украины. Германия рассматривает арест активов в рамках западных санкций в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой ранее заморозили активы Центробанка России. В марте министр финансов Антон Силуанов сообщил, что санкции лишили РФ доступа к 300 млрд долларов резервов, пишет «Национальная служба новостей». Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил направить замороженные российские активы в пользу Украины, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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