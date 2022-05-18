Из-за штурма китайцев банк в Екатеринбурге ищет новые офисы

Банк «Солидарность» задумался и о покупке новых банкоматов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Банк «Солидарность» ищет новые площади для офисов в Екатеринбурге из-за огромного спроса на карточки UnionPay среди граждан Китая, находящихся в Екатеринбурге. Об этом в официальном telegram-канале банка сообщил председатель правления АО КБ «Солидарность» Вячеслав Арбузов.

«Из напряженных точек — Екатеринбург и Санкт-Петербург. Перед руководством филиала стоит задача подбора помещения <…> Кроме того, запланировали покупку большого количества банкоматов, которые позволят нам разгрузить кассы, уменьшить время простоя банкоматов, потому что сейчас требуется много времени на инкассирование», — заявил Вячеслав Арбузов.

Топ-менеджер банка заявил, что усилится работа над переходом на электронный документооборот — от этого у банка увеличится количество клиентов. «Все, что появляется, мы стремимся немедленно пресекать. У нас есть платная услуга, соответствующий повышенный тариф для VIP-клиентов в качестве дополнительного обслуживания. Мы это публикуем на сайте и каждый может этим воспользоваться», — ответил Арбузов на вопрос о способе обойти очереди в банке.

В РФ с 10 марта 2022 года ограничили использование платежных систем Visa и MasterCard — для россиян они перестали действовать за границей. Картами Visa, Mastercard в России пока можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят, пишет «Национальная служба новостей». Японская платежная система JCB приостановила работу в России. UnionPay можно использовать в 180 странах и регионах мира.