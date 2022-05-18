Свердловским школьникам увеличили время написания ЕГЭ-2022

19 мая 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Письменная часть ЕГЭ по английскому языку состоит из четырех частей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2022 году для свердловских школьников увеличили время написания ЕГЭ по иностранным языкам. Об этом заявила первый замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева. «Время экзамена по иностранным языкам в 2022 году увеличили на 10 минут. Теперь, чтобы сдать иностранный, нужно будет потратить 3 часа 10 минут. Хочу напомнить, что иностранный язык у нас состоит из двух частей — устной и письменной», — сказала Журавлева на пресс-конференции, посвященной изменениям в процедуре сдачи единого государственного экзамена. Досрочный период сдачи ЕГЭ по английскому языку в 2022 году начинается 31 марта — на этот день назначен письменный экзамен. Устный экзамен запланирован на 1 апреля. Основной период сдачи ЕГЭ по английскому запланирован на 14 июня — в этот день пройдет письменный экзамен. Устная часть назначена на 16 и 17 июня. Письменная часть ЕГЭ по английскому языку состоит из четырех частей: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письменная речь». Ранее URA.RU писало, что на сайтах ege.midural.ru и gia66.ru в личном кабинете выпускника можно будет подать апелляцию по выставленным баллам. Приходить в учебное заведение не нужно.

В 2022 году для свердловских школьников увеличили время написания ЕГЭ по иностранным языкам. Об этом заявила первый замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева. «Время экзамена по иностранным языкам в 2022 году увеличили на 10 минут. Теперь, чтобы сдать иностранный, нужно будет потратить 3 часа 10 минут. Хочу напомнить, что иностранный язык у нас состоит из двух частей — устной и письменной», — сказала Журавлева на пресс-конференции, посвященной изменениям в процедуре сдачи единого государственного экзамена. Досрочный период сдачи ЕГЭ по английскому языку в 2022 году начинается 31 марта — на этот день назначен письменный экзамен. Устный экзамен запланирован на 1 апреля. Основной период сдачи ЕГЭ по английскому запланирован на 14 июня — в этот день пройдет письменный экзамен. Устная часть назначена на 16 и 17 июня. Письменная часть ЕГЭ по английскому языку состоит из четырех частей: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письменная речь». Ранее URA.RU писало, что на сайтах ege.midural.ru и gia66.ru в личном кабинете выпускника можно будет подать апелляцию по выставленным баллам. Приходить в учебное заведение не нужно.