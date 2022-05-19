На встрече обсуждались вопросы о проведении расширенного неонатального скрининга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный неонатолог министерства здравоохранения России Дмитрий Иванов посетил Областной перинатальный центр в Екатеринбурге. В ходе визита Иванов проверил, как в регионе функционирует родовспомогательная служба, передает корреспондент URA.RU с места события.

«В Областной перинатальный центр Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге прибыл главный неонатолог министерства здравоохранения России, ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, профессор Дмитрий Иванов. Он проверил, как работает родовспомогательная служба в регионе», — говорит журналист.

На встрече обсуждались вопросы проведения расширенного скрининга новорожденных. «Свердловский минздрав готовит документ, который позволит качественно и в полном объеме проводить расширенный неонатальный скрининг. В нормативном документе будут прописаны все этапы проведения скрининга», — отметил Дмитрий Иванов.

По словам профессора, благодаря слаженной работе специалистов-неонатологов в регионе выхаживают и реабилитируют даже самых тяжелых новорожденных детей. «Командная работа специалистов-неонатологов позволяет заметно повысить доступность и качество высокотехнологичной медицинской помощи для всех детей региона. Новорожденных будут проверять на 36 заболеваний», — сказал он.

Неонатальный скрининг — важное обследование, позволяющее уже в первые дни жизни ребенка выявить серьезные врожденные патологии. Неофициально его называют «пяточным» тестом, поскольку кровь берется из пяточки и наносится на специальный тест-бланк.

Ранее URA.RU писало, что Минздрав России определил медицинское учреждение, где будут осуществлять расширенный неонатальный скрининг. В Свердловской области обследование на 36 наследственных заболеваний будут проводить на базе ГАУЗ СО Клинико-диагностического центра «Охраны здоровья матери и ребенка».