Россия ввела санкции против чиновников и топ-менеджеров Канады

Россия ввела санкции против 26 канадских чиновников, бизнесменов и их родственников. Им запрещен въезд в РФ, сообщает Министерство иностранных дел России.
«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но их ближайших родственников, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — говорится на сайте МИД РФ. Санкции затронут госслужащих, топ-менеджеров военно-промышленного комплекса и судостроительной отрасли, командование вооруженных сил, а также их семьи.
Под санкции, в частности, попали супруга премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующий сухопутными войсками Канады Джослин «Джо» Пол, командующий ВВС Канады Эрик Джин Кенни. Российский «стоп-лист» будет дополнен, сообщили в МИД РФ.
Днем ранее Канада ввела санкции против 14 российских олигархов и их родственников. Страна также запретила экспорт и импорт предметов роскоши. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации РФ, которая призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Россия ввела санкции против 26 канадских чиновников, бизнесменов и их родственников. Им запрещен въезд в РФ, сообщает Министерство иностранных дел России. «В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но их ближайших родственников, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — говорится на сайте МИД РФ. Санкции затронут госслужащих, топ-менеджеров военно-промышленного комплекса и судостроительной отрасли, командование вооруженных сил, а также их семьи. Под санкции, в частности, попали супруга премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующий сухопутными войсками Канады Джослин «Джо» Пол, командующий ВВС Канады Эрик Джин Кенни. Российский «стоп-лист» будет дополнен, сообщили в МИД РФ. Днем ранее Канада ввела санкции против 14 российских олигархов и их родственников. Страна также запретила экспорт и импорт предметов роскоши. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации РФ, которая призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов.