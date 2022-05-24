24 мая 2022

Для тюменцев откроют новый прямой рейс на Кавказ

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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, трап, самолет, цветной бульвар, трап самолета, тюмень
Первый самолет в Минводы вылетит из Рощино 4 июня Фото:

Авиакомпания «Ямал» запускает цепочку прямых рейсов из Тюмени в Минеральные Воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Первый самолет по маршруту вылетит из Рощино 4 июня.

«Полеты в Минеральные Воды будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам из аэропорта Рощино в 15:35, прибытие в курортный город в 17:15 по местному времени. Полет будет проходить на комфортабельных Airbus A-320 вместимостью 164 посадочных места и составит 3 часа 40 минут», — рассказали в авиакомпании. По данным сайта «Ямала», стоимость билета на первый рейс начинается от 8000 рублей.

Ранее агентство писало, что тюменцам вернули прямой рейс в Ереван. Он был отменен с конца марта.

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Авиакомпания «Ямал» запускает цепочку прямых рейсов из Тюмени в Минеральные Воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Первый самолет по маршруту вылетит из Рощино 4 июня. «Полеты в Минеральные Воды будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам из аэропорта Рощино в 15:35, прибытие в курортный город в 17:15 по местному времени. Полет будет проходить на комфортабельных Airbus A-320 вместимостью 164 посадочных места и составит 3 часа 40 минут», — рассказали в авиакомпании. По данным сайта «Ямала», стоимость билета на первый рейс начинается от 8000 рублей. Ранее агентство писало, что тюменцам вернули прямой рейс в Ереван. Он был отменен с конца марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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