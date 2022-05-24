Для тюменцев откроют новый прямой рейс на Кавказ

Первый самолет в Минводы вылетит из Рощино 4 июня
Авиакомпания «Ямал» запускает цепочку прямых рейсов из Тюмени в Минеральные Воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Первый самолет по маршруту вылетит из Рощино 4 июня.
«Полеты в Минеральные Воды будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам из аэропорта Рощино в 15:35, прибытие в курортный город в 17:15 по местному времени. Полет будет проходить на комфортабельных Airbus A-320 вместимостью 164 посадочных места и составит 3 часа 40 минут», — рассказали в авиакомпании. По данным сайта «Ямала», стоимость билета на первый рейс начинается от 8000 рублей.
Ранее агентство писало, что тюменцам вернули прямой рейс в Ереван. Он был отменен с конца марта.
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