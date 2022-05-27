В Минстрое РФ создали департамент по восстановлению Донбасса

28 мая 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

В Министерстве строительства и ЖКХ создали департамент по восстановлению ЛДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Департамент, который займется вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНР, создан в структуре Минстроя России. Об этом сообщила пресс-служба министерства. «В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности. Данные функции будут в том числе возложены на вновь созданные структурные подразделения», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Преобразования связаны, в первую очередь с расширением полномочий и задач, которые решает министерство в сфере инфраструктурного строительства. Однако из приказа пока непонятно, каким проектом займется новый департамент. Известно, что в него вошло шесть проектов, которые названы по номерам. Инициативу создать новую федеральную службу при Минстрое для помощи в восстановлении ДНР и ЛНР подал Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). Руководитель ВЦНСП Александр Моор посчитал, что объем по восстановлению ДНР и ЛНР очень большой. По его словам, реализация инициативы позволила бы значительно разогнать строительно-промышленный кластер, что хорошо сказалось бы на строительной отрасли России. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите ДНР и ЛНР. Граждане республик жаловались на постоянные обстрелы со стороны украинской армии системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Сообщалось, что РФ займется восстановлением Донбасса. Минстрой уже начал оценку затрат на проведение необходимых работ в республиках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент, который займется вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНР, создан в структуре Минстроя России. Об этом сообщила пресс-служба министерства. «В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности. Данные функции будут в том числе возложены на вновь созданные структурные подразделения», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Преобразования связаны, в первую очередь с расширением полномочий и задач, которые решает министерство в сфере инфраструктурного строительства. Однако из приказа пока непонятно, каким проектом займется новый департамент. Известно, что в него вошло шесть проектов, которые названы по номерам. Инициативу создать новую федеральную службу при Минстрое для помощи в восстановлении ДНР и ЛНР подал Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). Руководитель ВЦНСП Александр Моор посчитал, что объем по восстановлению ДНР и ЛНР очень большой. По его словам, реализация инициативы позволила бы значительно разогнать строительно-промышленный кластер, что хорошо сказалось бы на строительной отрасли России. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите ДНР и ЛНР. Граждане республик жаловались на постоянные обстрелы со стороны украинской армии системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Сообщалось, что РФ займется восстановлением Донбасса. Минстрой уже начал оценку затрат на проведение необходимых работ в республиках.