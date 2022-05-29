Виновный в смертельной аварии под Екатеринбургом получил срок

В ДТП на Полевском тракте погиб один человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловчанин Александр Васильев, который осенью 2021 года устроил аварию с одной жертвой на Полевском тракте, приговорен к 8,5 года лишения свободы. Такой приговор вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Васильев признан виновным. Суд назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев», — рассказали в прокуратуре.

Авария произошла поздним вечером 13 октября прошлого года. В ходе рассмотрения дела было установлено, что перед аварией Васильев выпил спиртное. Разогнавшись на своей Mazda 3 до 125 км в час, мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с Lada Granta, за рулем которой был отец троих детей. Он погиб от полученных травм.