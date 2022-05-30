Челябинский губернатор обратился к бизнесу

Алексей Текслер рекомендовал бизнесу руководствоваться социальными принципами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государство сегодня обеспечивает предпринимателям беспрецедентный уровень поддержки, а власти Челябинской области готовы работать вместе с бизнесом. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил 31 мая во дворце спорта «Юность», обращаясь к элитам области, передает корреспондент URA.RU.

«Отдельно обращаюсь к бизнесу. Государство сегодня обеспечивает беспрецедентный уровень поддержки, а региональная власть готова работать вместе с бизнесом, сообща решать возникающие проблемы», — сообщил Текслер.

Губернатор отметил, что взамен ожидает от бизнеса такого же внимания к трудностям и проблемам трудовых коллективов. Текслер акцентировал внимание на том, что сейчас очень важно сохранять рабочие места, индексировать заработные платы с учетом инфляции. Бизнесу необходимо руководствоваться не только выгодой, но и принципами солидарности и социального партнерства.

Обращение Текслера к элитам и жителям региона началось в 11.00 во дворце спорта «Юность». Трансляция губернаторского послания ведется в эфире телеканала ОТВ, а также на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях.