В ХМАО из мэрии ушла череда чиновников после прихода нового главы

Из администрации Югорска увольняются высокопоставленные чиновники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Югорска Алексей Харлов приступил к масштабной кадровой реформе в мэрии. С началом его работы из городской администрации уже ушла череда высокопоставленных чиновников. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«1 июня на работу вышел новый заместитель главы города по социальным вопросам Людмила Носкова, которая прежде занимала аналогичную должность в Советском районе. Прежний вице-мэр Татьяна Долгодворова ушла на пенсию. На заслуженный отдых после прихода Харлова ушли главный архитектор Ирина Каушкина, руководитель управления соцполитики Ирина Занина, советник главы города Нина Морозова. А с чиновницей, отвечающей в администрации за инвестиции — Жанной Резинкиной, у мэра не сложились отношения из-за ее квалификации, и она приняла решение написать заявление по собственному желанию», — рассказал инсайдер.

Инсайдер также добавил, что остается еще вакантным место замглавы города, который будет курировать ЖКХ и строительство. «Найти таких специалистов сложно, так как это самая проблемная отрасль каждого города Югры», — прокомментировал собеседник агентства. В управлении внутренней политики администрации Югорска подтвердили кадровые перестановки в мэрии. «С приходом нового главы города кадровые ротации в администрации были ожидаемы, и этот процесс проходит уже несколько недель», — прокомментировали в мэрии Югорска.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае депутаты городской думы выбрали Харлова на пост главы города. Прежде он является спикером представительного органа власти.

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