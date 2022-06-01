В свердловских магазинах резко подорожали колбасы и картофель

За первую неделю мая картофель в Свердловской области подорожал на 8,77% и в среднем стоит 66,25% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Специалисты Свердловскстата зафиксировали рост цен на вареную и полукопченую колбасы, подсолнечное масло, а также картофель и морковь. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

Сильнее всего к 27 мая подорожала картошка — на 8,77%. Средняя стоимость ее в Свердловской области составляет 66,25 рубля за килограмм.

Также в регионе подорожала вареная колбаса (+5,29%, средняя цена 523,09 руб/кг), полукопченая и варено-копченая колбаса (+2,44%, 648,70 руб/кг), подсолнечное масло (+2,29%, 138,40 руб/л). Чуть менее выросли в цене мука (+1,96%, 56,34 руб/кг) и морковь (+1,61%, 73,60 руб/кг).

Ранее, по состоянию на 6 мая, стоимость моркови составляла 73,73 руб/кг. Картофель к началу мая стоил в среднем 56,68 руб/кг.