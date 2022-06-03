МИД РФ отверг просьбу Зеленского из-за ее бессмысленности

Владимир Зеленский хотел встретиться с президентом РФФото: Официальный сайт президента Украины
Пока нет смысла обсуждать возможную встречу президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
«Я не вижу смысла даже теоретически рассуждать на этот вопрос, не имея под этим никакой фактологии. Мы благодарны всем, кто предлагает свою посредническую роль по любым направлениям», — сказала Захарова на брифинге, который транслировался на RuTube.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным и сказал об этом в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Украины сказал, что не согласен на встречу с кем-то из России, кроме Путина, сообщает телеканал 360. В Кремле заявляли, что встреча Путина с Зеленским невозможна без подготовки, передает RT.
Пока нет смысла обсуждать возможную встречу президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. «Я не вижу смысла даже теоретически рассуждать на этот вопрос, не имея под этим никакой фактологии. Мы благодарны всем, кто предлагает свою посредническую роль по любым направлениям», — сказала Захарова на брифинге, который транслировался на RuTube. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным и сказал об этом в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Украины сказал, что не согласен на встречу с кем-то из России, кроме Путина, сообщает телеканал 360. В Кремле заявляли, что встреча Путина с Зеленским невозможна без подготовки, передает RT.