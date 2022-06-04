Украинские военные потеряли много бойцов, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин сказал, что ПВО РФ уничтожают американскую технику на Украине. ВСУ в ходе боев за Северодонецк потеряли почти весь состав в некоторых подразделениях. Все самые важные новости о спецоперации РФ на 2 июня — в материале URA.RU.
- Российские системы ПВО «щелкают как орехи» технику США, поставляемую Украине, заявил Путин. По его словам, уничтожены десятки вооружения;
- В Минобороны РФ сообщили, что украинские военные потеряли около 90% состава в ряде подразделений во время боев за Северодонецк. Также украинские военные хотели подорвать азотную кислоту в Северодонецке на заводе «Азот», отметили в министерстве;
- Украинские националисты при отступлении из Святогорска в Донецкой народной республики (ДНР) подожгли скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ обстреляли Случевск Брянской области, пострадал один человек, рассказал губернатор региона Александр Богомаз;
- Россия и Украина обменялись телами погибших военных. «Поменяли 160 на 160», рассказала военный корреспондент Ирина Куксенкова;
- Донбасс и Россия будут вместе готовиться к проведению международного трибунала. Речь идет о разработке устава, отметила замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.
Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине, в ходе которой освобождают Донбасс, отмечал Путин. Также он заявлял о демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения.
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