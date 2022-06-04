РФ уничтожает технику США, ВСУ потеряли 90% состава в боях. Главное на 4 июня

04 июня 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин сказал, что ПВО РФ уничтожают американскую технику на Украине. ВСУ в ходе боев за Северодонецк потеряли почти весь состав в некоторых подразделениях. Все самые важные новости о спецоперации РФ на 2 июня — в материале URA.RU. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине, в ходе которой освобождают Донбасс, отмечал Путин. Также он заявлял о демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения.