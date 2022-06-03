ЛНР, ДНР и Россия займутся подготовкой к трибуналу над ВСУ

04 июня 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

В подготовке к трибуналу также будут участвовать Южная Осетия и Абхазия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Луганская народная республика будет участвовать в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками вместе с Россией и Донецкой народной республикой. Об этом сообщила заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. «Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, РФ. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии, Абхазии», — приводит слова Анны Сороки РИА «Новости». Ранее член Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что на трибунале планируют судить президента Украины Владимира Зеленского, экс-главу государства Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова. Последний исполнял обязанности президента Украины с февраля по ноябрь 2014 года. Также в Донецке надеются, что на процессе будут присутствовать представители стран Запада. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. На Донбассе собираются провести международный трибунал, где будут судить украинских националистов. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что он может состояться до конца лета в Мариуполе. На скамье подсудимых также могут оказаться военные инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники, передает RT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Луганская народная республика будет участвовать в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками вместе с Россией и Донецкой народной республикой. Об этом сообщила заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. «Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, РФ. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии, Абхазии», — приводит слова Анны Сороки РИА «Новости». Ранее член Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что на трибунале планируют судить президента Украины Владимира Зеленского, экс-главу государства Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова. Последний исполнял обязанности президента Украины с февраля по ноябрь 2014 года. Также в Донецке надеются, что на процессе будут присутствовать представители стран Запада. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. На Донбассе собираются провести международный трибунал, где будут судить украинских националистов. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что он может состояться до конца лета в Мариуполе. На скамье подсудимых также могут оказаться военные инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники, передает RT.