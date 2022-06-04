В Перми закрывают футбольный клуб «Звезда» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Главный тренер футбольного клуба «Звезда» из Пермского края Валерий Петраков сообщил о прекращении существования команды. Об этом он заявил на пресс-конференции после игры клуба в Новосибирске. О возможном закрытии клуба ранее сообщали источники URA.RU.

«Начну с печального. Того, что мы сегодня сыграли свою последнюю игру. И 99,9%, что команда уже не будет существовать», — рассказал тренер. Наставник добавил, что ему очень жаль терять такую команду.

Петраков похвалил игроков «Звезды», игравшей во второй лиге, и назвал часть из них достойными ФНЛ (Футбольной Национальной Лиги). Он с горечью добавил, что несмотря на аргументы тренерского штаба, было принято (руководством) решение о прекращении деятельности команды. Скрасить печальное настроение не помогла даже выездная победа «Звезды». В последней игре пермяки благодаря дублю Владимира Лаптева переиграли ФК «Новосибирск».

О том, что ФК «Звезда» может прекратить свое существование, сообщал источник URA.RU, близкий к краевому правительству. По его данным, «Звезду» могут присоединить к клубу «Амкар».