Салливан допустил полный разрыв отношений РФ и США

Посольства двух стран закроются на территории друг друга в случае, если их работа станет небезопасной
Россия и США могут взаимно закрыть посольства на территории друг друга, что приведет к полному разрыву дипломатических отношений двух стран. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
«Есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — приводит ТАСС слова Салливана.
Американский посол подчеркнул, что в настоящее время в Белом Доме нет приверженцев взаимного закрытия посольств, как и нет причин для этого. Однако в США не исключают такой сценарий в случае, если работа представительства американского дипведомства в Москве будет небезопасной.
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