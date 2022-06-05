05 июня 2022

Салливан допустил полный разрыв отношений РФ и США

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Виды, здания, министерства. Москва, сша, флаг сша, посольство сша, флаг америки
Посольства двух стран закроются на территории друг друга в случае, если их работа станет небезопасной Фото:

Россия и США могут взаимно закрыть посольства на территории друг друга, что приведет к полному разрыву дипломатических отношений двух стран. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан.

«Есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — приводит ТАСС слова Салливана.

Американский посол подчеркнул, что в настоящее время в Белом Доме нет приверженцев взаимного закрытия посольств, как и нет причин для этого. Однако в США не исключают такой сценарий в случае, если работа представительства американского дипведомства в Москве будет небезопасной.

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Россия и США могут взаимно закрыть посольства на территории друг друга, что приведет к полному разрыву дипломатических отношений двух стран. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан. «Есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — приводит ТАСС слова Салливана. Американский посол подчеркнул, что в настоящее время в Белом Доме нет приверженцев взаимного закрытия посольств, как и нет причин для этого. Однако в США не исключают такой сценарий в случае, если работа представительства американского дипведомства в Москве будет небезопасной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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