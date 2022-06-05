Тюменские власти отменят налог для ветеранов боевых действий

06 июня 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Льготу получат владельцы машин мощностью до 150 л. с. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство Тюменской области планирует отменить транспортный налог для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект внесен губернатором Александром Моором в региональный парламент. «Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», — говорится в документе. Льгота будет распространяться на один легковой автомобиль мощностью до 150 л. с. Кроме того, инициатива освободит от налога лиц, принимавших непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. Условия получения льготы — те же, что и в первом пункте. Изменения внесены в Тюменскую облдуму для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Ожидается, что документ будет рассмотрен в сентябре на заседании думского комитета по бюджету, налогам и финансам. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Правительство Тюменской области планирует отменить транспортный налог для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект внесен губернатором Александром Моором в региональный парламент. «Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», — говорится в документе. Льгота будет распространяться на один легковой автомобиль мощностью до 150 л. с. Кроме того, инициатива освободит от налога лиц, принимавших непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. Условия получения льготы — те же, что и в первом пункте. Изменения внесены в Тюменскую облдуму для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Ожидается, что документ будет рассмотрен в сентябре на заседании думского комитета по бюджету, налогам и финансам.