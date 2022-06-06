McDonald’s раскрыл возможные варианты логотипа в России. Фото

07 июня 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

McDonald’s определился с вариантами нового логотипа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s подала в Роспатент две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документацию. «В логотипах используются три цвета — зеленый, оранжевый и красный. Под этими ТЗ [товарным знаком] компания хочет выпускать печатную продукцию, в том числе; коробки из бумаги и картонную упаковку; зонты, рюкзаки и сумки; одежду и игрушки; разнообразную еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи; различные напитки и оказывать услуги общепита», — пишет издание. В пресс-службе McDonald’s подтвердили эту информацию, добавив, что зеленый, оранжевый и красный цвета лягут в основу нового бренда. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка в связи с началом российской спецоперации на Украине. Сеть продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, которому принадлежит компания «ГиД», владеющая ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания откроет все свои точки в середине июня. Сеть уже подала заявку на регистрацию новых брендов. Среди рассматриваемых названий — «Это он», «Точно он» и «Компас». После ребрендинга McDonald’s поменяет названия позиций, но сохранит большую часть ассортимента, персонал также сохранят. Логотип McDonald’s будет представлен в трех цветах Фото: telegram-канал агентство «Москва» Компания подала две заявки на регистрацию логотипов Фото: telegram-канал агентство «Москва» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s подала в Роспатент две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документацию. «В логотипах используются три цвета — зеленый, оранжевый и красный. Под этими ТЗ [товарным знаком] компания хочет выпускать печатную продукцию, в том числе; коробки из бумаги и картонную упаковку; зонты, рюкзаки и сумки; одежду и игрушки; разнообразную еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи; различные напитки и оказывать услуги общепита», — пишет издание. В пресс-службе McDonald’s подтвердили эту информацию, добавив, что зеленый, оранжевый и красный цвета лягут в основу нового бренда. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка в связи с началом российской спецоперации на Украине. Сеть продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, которому принадлежит компания «ГиД», владеющая ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания откроет все свои точки в середине июня. Сеть уже подала заявку на регистрацию новых брендов. Среди рассматриваемых названий — «Это он», «Точно он» и «Компас». После ребрендинга McDonald’s поменяет названия позиций, но сохранит большую часть ассортимента, персонал также сохранят.