Свердловская полиция задержала экс-консула за махинации с валютой

08 июня 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Рассмотрение дела экс-консула длилось девять месяцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Силовики свердловского главка полиции задержали бывшего почетного консула Сейшельских островов, который, по версии следствия, вместе с подельниками незаконно вывел из РФ около 160 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В период с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные ста шестнадцати с половиной миллионам рублей», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что злоумышленников обвиняют в нанесении крупного вреда российскому рынку. В криминальной схеме консул и его жена предположительно использовали подконтрольные им туристические компании, чтобы отправить деньги за границу. По официальным документам, средства предназначались для проживания туристов и экскурсий для них. Однако на деле таких договоров не существовало. Во время общения со следователями экс-консул демонстрировал свою важность и жаловался на силовиков, подчеркнул Горелых. Это привело к долгому рассмотрению дела — около девяти месяцев. Дело экс-консула рассмотрят в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Там предполагаемому злоумышленнику изберут меру пресечения. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Силовики свердловского главка полиции задержали бывшего почетного консула Сейшельских островов, который, по версии следствия, вместе с подельниками незаконно вывел из РФ около 160 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В период с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные ста шестнадцати с половиной миллионам рублей», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что злоумышленников обвиняют в нанесении крупного вреда российскому рынку. В криминальной схеме консул и его жена предположительно использовали подконтрольные им туристические компании, чтобы отправить деньги за границу. По официальным документам, средства предназначались для проживания туристов и экскурсий для них. Однако на деле таких договоров не существовало. Во время общения со следователями экс-консул демонстрировал свою важность и жаловался на силовиков, подчеркнул Горелых. Это привело к долгому рассмотрению дела — около девяти месяцев. Дело экс-консула рассмотрят в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Там предполагаемому злоумышленнику изберут меру пресечения.