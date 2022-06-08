Экс-депутату Екатеринбурга, укравшему 2,5 млрд, смягчили приговор

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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
Адвокат пытался доказать невиновность Игоря Плаксина Фото:

Бывшему депутату гордумы Екатеринбурга Игорю Плаксину, похитившему 2,5 млрд рублей у дольщиков, снизили срок приговора на один месяц — до пяти лет и 11 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд снизил на месяц срок отбытия наказания по преступлению в отношении дольщиков. Общий срок наказания составил пять лет 11 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменений», — сообщил представитель пресс-службы в youtube-канале суда. Кроме этого, Плаксину незначительно снизили сумму причиненного им ущерба.

Адвокат пытался обжаловать решение Чкаловского районного суда, заявляя, что в действиях Плаксина нет состава преступления. Однако суд не стал отменять наказание.

Плаксин создал компанию «Уралэнергостройкомплекс», включив в нее сеть юридических лиц. Компании возводили жилые комплексы на средства дольщиков, но стройки не были завершены. В 2020 году Плаксин был признан банкротом. Следствие доказало, экс-депутат похитил у дольщиков 2,5 млрд рублей. Его приговорили к заключению в колонии общего режима.

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Бывшему депутату гордумы Екатеринбурга Игорю Плаксину, похитившему 2,5 млрд рублей у дольщиков, снизили срок приговора на один месяц — до пяти лет и 11 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд снизил на месяц срок отбытия наказания по преступлению в отношении дольщиков. Общий срок наказания составил пять лет 11 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменений», — сообщил представитель пресс-службы в youtube-канале суда. Кроме этого, Плаксину незначительно снизили сумму причиненного им ущерба. Адвокат пытался обжаловать решение Чкаловского районного суда, заявляя, что в действиях Плаксина нет состава преступления. Однако суд не стал отменять наказание. Плаксин создал компанию «Уралэнергостройкомплекс», включив в нее сеть юридических лиц. Компании возводили жилые комплексы на средства дольщиков, но стройки не были завершены. В 2020 году Плаксин был признан банкротом. Следствие доказало, экс-депутат похитил у дольщиков 2,5 млрд рублей. Его приговорили к заключению в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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