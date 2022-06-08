В России нашли способ исключить Литву из НАТО

08 июня 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отмена постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы позволит оспорить членство этой страны в НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. «В позапрошлом году на референдуме было принято решение [указать] в Конституции, что мы правопреемники Советского Союза. Отсюда возникает необходимость урегулирования правовых отношений с тех времен, которые влияют на сегодняшнюю ситуацию. Например, Литва — член НАТО. А в соответствии с шестым пунктом [устава] НАТО спорные юридические субъекты не могут состоять в альянсе», — передает слова Федорова ТАСС. Депутат отметил, что Литва злоупотребляет своим статусом члена Североатлантического альянса и ухудшает отношения с Россией. По его словам, сейчас необходимы правовые основания для диалога с Литвой и НАТО. Ранее Федоров внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить постановление Госсовета СССР, признающее независимость Литовской Республики, передает «Национальная служба новостей». В пояснительной записке он обосновывает свое предложение тем, что после внесения поправок в Конституцию страны РФ была признана правопреемником СССР на своей территории, сообщает сайт MK.RU. Ранее Литва выслала 10 российских дипломатов. Россия в ответ вызвала в Министерство иностранных дел посла Литвы и объявила, что страна должна выслать трех дипломатов. Также были закрыты консульства Литвы в Санкт-Петербурге и Пскове. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Отмена постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы позволит оспорить членство этой страны в НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. «В позапрошлом году на референдуме было принято решение [указать] в Конституции, что мы правопреемники Советского Союза. Отсюда возникает необходимость урегулирования правовых отношений с тех времен, которые влияют на сегодняшнюю ситуацию. Например, Литва — член НАТО. А в соответствии с шестым пунктом [устава] НАТО спорные юридические субъекты не могут состоять в альянсе», — передает слова Федорова ТАСС. Депутат отметил, что Литва злоупотребляет своим статусом члена Североатлантического альянса и ухудшает отношения с Россией. По его словам, сейчас необходимы правовые основания для диалога с Литвой и НАТО. Ранее Федоров внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить постановление Госсовета СССР, признающее независимость Литовской Республики, передает «Национальная служба новостей». В пояснительной записке он обосновывает свое предложение тем, что после внесения поправок в Конституцию страны РФ была признана правопреемником СССР на своей территории, сообщает сайт MK.RU. Ранее Литва выслала 10 российских дипломатов. Россия в ответ вызвала в Министерство иностранных дел посла Литвы и объявила, что страна должна выслать трех дипломатов. Также были закрыты консульства Литвы в Санкт-Петербурге и Пскове.