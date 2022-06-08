Актриса Федункив раскрыла причину конфликта с Бузовой

Марина Федункив долго молчала про свой конфликт с Ольгой Бузовой Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Пермская актриса Марина Федункив впервые прокомментировала свой конфликт с певицей и звездой телешоу Ольгой Бузовой. Певица болезненно воспринимала пародии от Марины на свои видео и была обижена. Федункив рассказала об этой истории в программе «PRO-Новости» на телеканале Муз-ТВ.

«У нее была на тот момент не очень хорошая история в личной жизни. Поэтому она все воспринимала болезненно, как она мне потом объяснила. И поэтому ей казалось, что все вокруг ее унижают и хотят ее добить. Но потом мы с ней вполне нормально пообщались, — сообщила Федункив.

Конфликт у артисток начался довольно давно. Марина Федункив в своих соцсетях выкладывала юмористические пародии на Ольгу Бузову. Героем видео была глупая блондинка по имени Музова. Такой юмор Ольга не оценила и обиделась на Федункив, о чем многократно заявляла в интервью.

Ранее актриса Марина Федункив, звезда пермского сериала «Реальные пацаны», рассказывала о потасовке в аэропорту с участницей шоу Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Коллегу Федункив побила за хамство.