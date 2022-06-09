Госдума одобрила освобождение некоторых россиян от налогов. Критерии

09 июня 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Налоги от реализации золотых слитков россияне уплачивать не будут Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что россиян — физических лиц — освободят от налога на доходы от реализации слитков золота. Меру поддержки планируется ввести с 2022 по 2023 год. «Освобождение от обложения НДФЛ доходов от реализации золота в слитках. Удержание НДФЛ не будет производиться при переводе брокером, подпавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента-налогоплательщика иному брокеру», — уточняется в документе, который расположен в системе обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, планируется преумножить привлекательность инвестиций в золото для россиян. Помимо этого в документе опубликована информация, что налоговые льготы установят для компаний, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции. А доходы, полученные по вынужденным сделкам предприятий, принадлежащих физлицам, попавшим под западные санкции, также не будут облагаться НДФЛ. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и спасению населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ в феврале этого года. Несмотря на цели российских военных, ряд государств, вскоре признанных Россией недружественными, ввел против РФ жесткие экономические санкции. Часть из них коснулась и высокопоставленных лиц, иностранные счета некоторых из них были заблокированы. Однако российские власти ввели антикризисные меры в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что россиян — физических лиц — освободят от налога на доходы от реализации слитков золота. Меру поддержки планируется ввести с 2022 по 2023 год. «Освобождение от обложения НДФЛ доходов от реализации золота в слитках. Удержание НДФЛ не будет производиться при переводе брокером, подпавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента-налогоплательщика иному брокеру», — уточняется в документе, который расположен в системе обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, планируется преумножить привлекательность инвестиций в золото для россиян. Помимо этого в документе опубликована информация, что налоговые льготы установят для компаний, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции. А доходы, полученные по вынужденным сделкам предприятий, принадлежащих физлицам, попавшим под западные санкции, также не будут облагаться НДФЛ. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и спасению населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ в феврале этого года. Несмотря на цели российских военных, ряд государств, вскоре признанных Россией недружественными, ввел против РФ жесткие экономические санкции. Часть из них коснулась и высокопоставленных лиц, иностранные счета некоторых из них были заблокированы. Однако российские власти ввели антикризисные меры в стране.