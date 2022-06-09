Госдума одобрила освобождение некоторых россиян от налогов. Критерии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Налоги от реализации золотых слитков россияне уплачивать не будут Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что россиян — физических лиц — освободят от налога на доходы от реализации слитков золота. Меру поддержки планируется ввести с 2022 по 2023 год.

«Освобождение от обложения НДФЛ доходов от реализации золота в слитках. Удержание НДФЛ не будет производиться при переводе брокером, подпавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента-налогоплательщика иному брокеру», — уточняется в документе, который расположен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Таким образом, планируется преумножить привлекательность инвестиций в золото для россиян. Помимо этого в документе опубликована информация, что налоговые льготы установят для компаний, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции. А доходы, полученные по вынужденным сделкам предприятий, принадлежащих физлицам, попавшим под западные санкции, также не будут облагаться НДФЛ.

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и спасению населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ в феврале этого года. Несмотря на цели российских военных, ряд государств, вскоре признанных Россией недружественными, ввел против РФ жесткие экономические санкции. Часть из них коснулась и высокопоставленных лиц, иностранные счета некоторых из них были заблокированы. Однако российские власти ввели антикризисные меры в стране.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что россиян — физических лиц — освободят от налога на доходы от реализации слитков золота. Меру поддержки планируется ввести с 2022 по 2023 год. «Освобождение от обложения НДФЛ доходов от реализации золота в слитках. Удержание НДФЛ не будет производиться при переводе брокером, подпавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента-налогоплательщика иному брокеру», — уточняется в документе, который расположен в системе обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, планируется преумножить привлекательность инвестиций в золото для россиян. Помимо этого в документе опубликована информация, что налоговые льготы установят для компаний, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции. А доходы, полученные по вынужденным сделкам предприятий, принадлежащих физлицам, попавшим под западные санкции, также не будут облагаться НДФЛ. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и спасению населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ в феврале этого года. Несмотря на цели российских военных, ряд государств, вскоре признанных Россией недружественными, ввел против РФ жесткие экономические санкции. Часть из них коснулась и высокопоставленных лиц, иностранные счета некоторых из них были заблокированы. Однако российские власти ввели антикризисные меры в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...