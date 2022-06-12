Знакомые избитой свердловской школьницы рассказали детали драки. «Избили от скуки»

12 июня 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Знакомые школьниц рассказали, из-за чего произошло нападение на девочку в Каменске-Уральском Фото: Сергей Русанов © URA.RU Знакомые школьниц, жестоко избивших сверстницу в Каменске-Уральском (Свердловская область), назвали две причины, из-за чего мог произойти конфликт. По одной из версий, подросткам было скучно. «Как мне написала Настя (имя изменено, — прим. ред), они решили избить Вику (имя изменено, — прим. ред.) от скуки. Настя сидела дома с подругой. Они решили пойти на прогулку, а заодно поиздеваться над Викой. Так как для них Вика — это девочка, которой всегда нечего есть и не во что одеться. Они вышли на прогулку, встретились с Викой, пригласили ее вместе посидеть. Потом Настя стала бить и унижать всячески Вику. А ее подруга снимала все на видео, я не ожидала от нее такого», — сообщила знакомая школьниц изданию «КП — Екатеринбург». По другой версии, Вика назвала отца Насти «папашей», что не понравилось последней. Происшествие случилось 3 июня в беседке возле карьера под Каменск-Уральском. Увидев как подростки издеваются, на помощь прибежала младшая сестра избитой школьницы. Она пыталась отговорить обидчиков, но те ее не слушали и продолжали насилие. Прокуратура и следственный комитет Свердловской области начали проверку по факту инцидента. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Знакомые школьниц, жестоко избивших сверстницу в Каменске-Уральском (Свердловская область), назвали две причины, из-за чего мог произойти конфликт. По одной из версий, подросткам было скучно. «Как мне написала Настя (имя изменено, — прим. ред), они решили избить Вику (имя изменено, — прим. ред.) от скуки. Настя сидела дома с подругой. Они решили пойти на прогулку, а заодно поиздеваться над Викой. Так как для них Вика — это девочка, которой всегда нечего есть и не во что одеться. Они вышли на прогулку, встретились с Викой, пригласили ее вместе посидеть. Потом Настя стала бить и унижать всячески Вику. А ее подруга снимала все на видео, я не ожидала от нее такого», — сообщила знакомая школьниц изданию «КП — Екатеринбург». По другой версии, Вика назвала отца Насти «папашей», что не понравилось последней. Происшествие случилось 3 июня в беседке возле карьера под Каменск-Уральском. Увидев как подростки издеваются, на помощь прибежала младшая сестра избитой школьницы. Она пыталась отговорить обидчиков, но те ее не слушали и продолжали насилие. Прокуратура и следственный комитет Свердловской области начали проверку по факту инцидента.