Пьяные тагильчане занялись сексом на улице

Свердловская пьяная пара занялась сексом на улице Фото: Анна Майорова © URA.RU

Влюбленная пара выпивших людей из Нижнего Тагила днем занялась сексом на улице. Об этом рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«Жесть, среди белого дня! Деградация по полной программе. Видимо, гостишки [гостиницы. — прим. ред. URA.RU], сауны и квартиры на сутки резко подскочили в цене», — поделился эмоциями очевидец.

Влюбленных людей за занятием сексом обнаружили на перекрестке улиц Серова — Пархоменко, возле ТРЦ «Квадрат». По словам тагильчан, остановить половой акт удалось только подойдя ближе к людям.

Ранее URA.RU сообщало, что студента из Каменска-Уральского (Свердловская область) подозревают в сексуальных отношениях с 15-летней девочкой. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге ищут девушек для БДСМ-вечеринок.