12 июня 2022

Пьяные тагильчане занялись сексом на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Главой Екатеринбурга Алексеем Орловым объектов благоустройства города. Екатеринбург, парк 22 партсъезда
Свердловская пьяная пара занялась сексом на улице Фото:

Влюбленная пара выпивших людей из Нижнего Тагила днем занялась сексом на улице. Об этом рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«Жесть, среди белого дня! Деградация по полной программе. Видимо, гостишки [гостиницы. — прим. ред. URA.RU], сауны и квартиры на сутки резко подскочили в цене», — поделился эмоциями очевидец.

Влюбленных людей за занятием сексом обнаружили на перекрестке улиц Серова — Пархоменко, возле ТРЦ «Квадрат». По словам тагильчан, остановить половой акт удалось только подойдя ближе к людям.

Ранее URA.RU сообщало, что студента из Каменска-Уральского (Свердловская область) подозревают в сексуальных отношениях с 15-летней девочкой. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге ищут девушек для БДСМ-вечеринок.

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Влюбленная пара выпивших людей из Нижнего Тагила днем занялась сексом на улице. Об этом рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Жесть, среди белого дня! Деградация по полной программе. Видимо, гостишки [гостиницы. — прим. ред. URA.RU], сауны и квартиры на сутки резко подскочили в цене», — поделился эмоциями очевидец. Влюбленных людей за занятием сексом обнаружили на перекрестке улиц Серова — Пархоменко, возле ТРЦ «Квадрат». По словам тагильчан, остановить половой акт удалось только подойдя ближе к людям. Ранее URA.RU сообщало, что студента из Каменска-Уральского (Свердловская область) подозревают в сексуальных отношениях с 15-летней девочкой. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге ищут девушек для БДСМ-вечеринок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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