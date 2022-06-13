Басурин: у ВСУ в Северодонецке появился шанс сдаться

Эдуард Басурин поставил ВСУ в Северодонецке перед выбором Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В заблокированном российскими войсками Северодонецке еще остались украинские военные, которые могут сдаться или умереть. Об этом рассказал замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — его слова приводит РИА «Новости». Заявление Басурина было сделано на пресс-туре, который организовало Минобороны РФ.

Он отметил, что ранее ВСУ подорвали последний мост, соединявший их с Лисичанском. Соответственно, Северодонецк теперь находится в полном окружении и контролируется российскими войсками и их союзниками.

Ранее он заявлял, что обстрелы Донецка происходят после поставок оружия Украине западными странами, передает телеканал 360. Он подчеркивал, что в период с 2014 по 2016 год такого не было, уточняет Life .

Донецкая народная республика была провозглашена в 2014 году. 11 мая на части территорий Донецкой области состоялся референдум о самоопределении, а на следующий день была провозглашена независимость ДНР. С этого времени украинские военные и нацбаты обстреливали граждан Донбасса. В конце февраля 2022 года президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он начал вынужденную спецоперацию, чтобы помочь людям этих территорий, которые в течение восьми лет страдали от геноцида киевского режима.

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