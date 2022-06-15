ВСУ обстреляли пограничный пункт в Курской области

Граничащие с Украиной области России неоднократно обстреливались ВСУ (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пограничный пункт в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска „Крупец“ в Рыльском районе», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, обстрел произошел около 7:30 по местному времени. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет. Огневая точка была подавлена российским пограничниками.

Ранее в Курской области неоднократно подвергался обстрелу поселок Теткино. Удары, в частности, наносились по предприятиям населенного пункта и мосту.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны ВСУ.

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