ВСУ обстреляли пограничный пункт в Курской области

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Граничащие с Украиной области России неоднократно обстреливались ВСУ (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пограничный пункт в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска „Крупец“ в Рыльском районе», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, обстрел произошел около 7:30 по местному времени. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет. Огневая точка была подавлена российским пограничниками.

Ранее в Курской области неоднократно подвергался обстрелу поселок Теткино. Удары, в частности, наносились по предприятиям населенного пункта и мосту.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны ВСУ.

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Пограничный пункт в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска „Крупец“ в Рыльском районе», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, обстрел произошел около 7:30 по местному времени. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет. Огневая точка была подавлена российским пограничниками. Ранее в Курской области неоднократно подвергался обстрелу поселок Теткино. Удары, в частности, наносились по предприятиям населенного пункта и мосту. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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