Латвия полностью отказалась от российского газа

15 июня 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Латвия не будет покупать российский газ за рубли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Латвии не собираются возобновлять импорт российского газа. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. «Мы не рассматриваем такой вариант [возобновление импорта газа из РФ]. У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в этом не было необходимости», — сказал Кариньш в интервью El Pais, сообщает ТАСС. По его словам, санкции Евросоюза против РФ влияют на страны, но большинство членов ЕС продолжают покупать газ. Премьер-министр считает, что это поддерживает стабильность рубля и позволяет финансировать спецоперацию РФ на Украине. Ранее латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) запретила покупать российский газ за рубли. Указ о новых правилах продажи газа недружественным странам 1 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщал о планах обходиться без газа из России. С 1 июля в Латвии вырастут тарифы на газ, сообщает телеканал 360 со ссылкой на СМИ страны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Латвии не собираются возобновлять импорт российского газа. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. «Мы не рассматриваем такой вариант [возобновление импорта газа из РФ]. У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в этом не было необходимости», — сказал Кариньш в интервью El Pais, сообщает ТАСС. По его словам, санкции Евросоюза против РФ влияют на страны, но большинство членов ЕС продолжают покупать газ. Премьер-министр считает, что это поддерживает стабильность рубля и позволяет финансировать спецоперацию РФ на Украине. Ранее латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) запретила покупать российский газ за рубли. Указ о новых правилах продажи газа недружественным странам 1 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщал о планах обходиться без газа из России. С 1 июля в Латвии вырастут тарифы на газ, сообщает телеканал 360 со ссылкой на СМИ страны.